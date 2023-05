Rai, ecco l’idea per il sostituto di Fabio Fazio: non è Paolo Bonolis

Da quando la notizia dell’addio di Fabio Fazio alla Rai è diventata ufficiale, ha cominciato ad impazzare il totonomi di chi dovrà sostituire il popolare conduttore sulla tv pubblica. Le prime ipotesi che si sono materializzate nelle redazioni giornalistiche puntano su alcuni nomi noti. Come ad esempio quello di Massimo Giletti, ex volto della tv pubblica da poco scaricato da La7 di Urbano Cairo insieme al suo Non è l’Arena. Oppure quello di Nicola Porro, attualmente alla conduzione di Quarta Repubblica su Rete 4. Ma negli ultimi giorni è stato un altro nome di Mediaset a far esplodere i retroscena: quello di Paolo Bonolis. L’ex conduttore di Bim Bum Bam però costa troppo. E così a viale Mazzini ora sembrano voler puntare tutto su Alessandro Cattelan.

È stato il Corriere della sera ad ipotizzare un nuovo approdo in Rai di Paolo Bonolis. Ad accomunarlo a Fabio Fazio sarebbe però l’altissimo stipendio che viale Mazzini dovrebbe versargli per strapparlo alla concorrenza di Mediaset. E così al momento non è affatto detto che Bonolis si accinga ad un clamoroso ritorno. La Rai potrebbe puntare su qualcuno di meno costoso. E infatti nelle ultime ore il nome più gettonato sembra essere quello di Alessandro Cattelan.

Ipotesi Alessandro Cattelan al posto di Fabio Fazio

Il conduttore 43enne attualmente è impegnato in seconda serata su Rai 2 con Stasera c’è Cattelan. Il programma non ha avuto il successo di pubblico che ci si attendeva. Ma Alessandro Cattelan è considerato la figura forse più simile a quella di Fabio Fazio. Certo, il rischio per la nuova dirigenza Rai è altissimo, visto che Fazio con il suo Che tempo che fa ha garantito sempre uno share altissimo. Ma le possibilità che Cattelan venga testato in prima serata su Rai 3 la domenica sera si fanno sempre più concrete.