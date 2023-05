Fabio Fazio via dalla Rai, ecco chi può sostituirlo: ipotesi clamorosa in arrivo da Mediaset Media e TV

Da quando la notizia dell’addio di Fabio Fazio alla Rai è diventata ufficiale, ha cominciato ad impazzare il totonomi di chi dovrà sostituire il popolare conduttore sulla tv pubblica. Le prime ipotesi che si sono materializzate nelle redazioni giornalistiche puntano su alcuni nomi noti. Come ad esempio quello di Massimo Giletti, ex volto della tv pubblica da poco scaricato da La7 di Urbano Cairo insieme al suo Non è l’Arena. Oppure quello di Nicola Porro, attualmente alla conduzione di Quarta Repubblica su Rete 4. Ma è un altro nome di Mediaset a far esplodere i retroscena: quello di Paolo Bonolis.

Leggi anche: Fabio Fazio fuori dalla Rai, la rabbia di Roberto Saviano contro il governo: “Destra xenofoba, ecco che fine farete” Ipotesi Paolo Bonolis al posto di Fabio Fazio È il Corriere della sera ad ipotizzare un nuovo approdo in Rai di Paolo Bonolis. Ad accomunarlo a Fabio Fazio sarebbe però l’altissimo stipendio che viale Mazzini dovrebbe versargli per strapparlo alla concorrenza di Mediaset. E così al momento non è affatto detto che Bonolis si accinga ad un clamoroso ritorno. La Rai potrebbe puntare su qualcuno di meno costoso. Ma, oltre al possibile arrivo di Paolo Bonolis al posto di Fabio Fazio, in queste ore infuriano le polemiche politiche sulla Rai. A far discutere ad esempio sono i giudizi diametralmente opposti espressi da due personaggi notoriamente vicini alla sinistra e a Fazio. Si tratta della giornalista Selvaggia Lucarelli e dello scrittore Roberto Saviano.

“Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai. – scrive Selvaggia Lucarelli in un lunghissimo post pubblicato sui suoi canali social – Una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io. Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery. Io non penso che Fabio Fazio sia stato ‘cacciato’, penso che gli abbiano, al massimo, fatto capire che tirava una brutta aria”. Secondo Saviano, invece, “non è così: Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai. Questa è la verità. Fabio Fazio in Rai ha sempre svolto il suo lavoro come pochissimi professionisti avrebbero saputo fare. Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai perché del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno”. Non proprio un ambiente sereno quello che attende il possibile arrivo di Paolo Bonolis.

