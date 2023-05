Fabio Fazio via dalla Rai, ecco quanto guadagnerà su Discovery: cifre da capogiro

La notizia che Fabio Fazio e la Rai si separano è ormai ufficiale. E da giorni non si fa che parlare del destino del conduttore e delle polemiche politiche nate intorno a quella che alcuni definiscono ‘la sua cacciata’ dalla tv pubblica. In realtà, secondo quanto si apprende e quanto riferito anche dal diretto interessato, tra le due parti ci potrebbe essere stata una separazione consensuale. Infatti, in base ad un retroscena pubblicato dal quotidiano La Verità, Fazio avrebbe già stretto un accordo con Discovery e sarebbe pronto a firmare un contratto milionario, ancora più sostanzioso di quello sottoscritto con viale Mazzini. Ecco tutti i particolari.

Fabio Fazio firma contratto con Discovery

Dunque, secondo quando riporta il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Fabio Fazio starebbe per firmare un contratto che lo lega a Discovery (canale 9 del digitale terrestre, ndr) per i prossimi quattro anni. Il conduttore dovrebbe guadagnare in tutto dieci milioni di euro: 2,5 milioni a stagione quindi. In questo modo Fazio andrebbe ad incassare circa 600mila euro in più all’anno rispetto a quanto prendeva in Rai.

A questo contratto già oneroso che Discovery si è impegnata a sottoscrivere con Fabio Fazio andranno poi aggiunti i proventi della sua società Officina. Il conduttore porterà sul canale 9 un ascolto medio di 2,4 milioni di telespettatori, con l’11,8% di share. Mentre al momento il suo nuovo canale può vantare 1 milione e 100mila spettatori, con il 5,6% di share.