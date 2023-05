Luciana Littizzetto fuori dalla Rai se la prende con la Meloni: “Caccerà anche il Papa?”

Come noto, dal prossimo anno Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasceranno la Rai per trasferirsi su Discovery. La storica trasmissione Che tempo che fa non andrà dunque più in onda sui canali delle televisione pubblica. In molti hanno interpretato questa decisione come frutto della volontà del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni di liberarsi dello scomodo conduttore e della sua fastidiosa spalla. Altri, invece, sottolineano che la coppia Fazio-Littizzetto guadagnerà anche di più dei milioni intascati fino ad oggi. La comica piemontese pare però non aver preso affatto bene questa notizia.

Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni

Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, che chiuderà definitivamente i battenti domenica 28 maggio, Luciana Littizzetto si è infatti lasciata andare ad un lungo sfogo contro il governo di Giorgia Meloni durante il suo monologo durato 25 minuti. “Ho scoperto che in bielorusso, in rumeno e in moldavo, che sono le tre etnie presenti in casa mia, come direbbe il ministro Lollobrigida, Rai significa Paradiso. Come è possibile che dopo 40 e 20 anni non siamo ancora Santi?”, si chiede polemicamente rivolta a Fazio.

Poi arriva la battuta sulla visita compiuta da Giorgia Meloni in Vaticano pochi giorni fa. “La Meloni è andata dal Papa, come mai? Ma vorranno mandare via anche lui? Ma vuoi dire che faranno dire l’Angelus a Porro? Faranno ricevere il Patriarca Kiril da Giletti?”, ironizza Luciana Littizzetto.