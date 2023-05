Serena Bortone protagonista di gossip e retroscena sulla Rai. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ è diventata suo mal grado protagonista dei social a causa di una clamorosa gaffe su I Promessi sposi di Alessandro Manzoni, compiuta in diretta durante l’ultima puntata della sua trasmissione. Ma il nome della Bortone, secondo alcune indiscrezioni, è dato in partenza da viale Mazzini con destinazione Discovery. Proprio come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Serena Bortone e la gaffe sulla Rai sul “lago di Garda”

Come appena accennato, durante la puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ di lunedì 22 maggio, Serena Bortone cade come una studentella qualsiasi proprio su una delle pietre miliari della letteratura italiana: I promessi sposi. Gaffe resa ancora peggiore dal fatto che, proprio ieri, si festeggiavano i 150 anni dalla morte dell’intellettuale. Annunciando la diretta dell’evento sulla Rai, a cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Bortone se ne esce così: “Mi viene in mente ‘Quel ramo del lago di Garda’, anche lui aveva una visione…”.

Ma Serena Bortone non fa in tempo a finire la frase che il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, la corregge facendole fare una figura di palta: “Lago di Como, lago di Como”. La conduttrice Rai allora prova a recuperare: “Eh di Como! Certo…che volge a mezzogiorno”. Ma subito dopo ci ricasca di nuovo: “Tra due catene non indistinte di…vabbè vado a memoria, insomma non ero preparata”. Inevitabile però l’esplosione di una bufera social per quell’imperdonabile “lago di Garda”.