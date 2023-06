Luciana Littizzetto anche a Mediaset oltre a Discovery: ecco in quale programma

Il nome di Luciana Littizzetto sembrava finalmente uscito almeno per il momento dalle cronache, dopo la notizia del suo passaggio a Discovery insieme a Fabio Fazio e la sua ultima lettera letta durante la puntata finale di Che tempo che fa su Rai 3. E, invece, almeno secondo l’indiscrezione riportata da Dagospia e da Trash Italiano, pare che la comica piemontese non si accontenterà di esibirsi soltanto sul Canale 9. Per lei ci sarebbe già pronto un posto in un noto programma Mediaset. Ecco quale.

“Cara Rai, magari ci ritroveremo, spero in un’Italia diversa in cui la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. – così Luciana Littizzetto leggendo una lettera durante l’ultima puntata di Che tempo che fa – Un’Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa all’opposto. Di chi va, di chi resta”. Un addio che è più un arrivederci su Discovery insieme a Fazio. Ma ecco che per lei ora si aprono anche le porte di un programma Mediaset.

Luciana Littizzetto in un programma Mediaset: ecco quale

Secondo i rumors, infatti, dopo l’arrivo a Discovery, Luciana Littizzetto potrebbe entrare a far parte anche della giuria dello show Mediaset ‘Tu Si Que Vales’, al posto di Teo Mammucari. La conduzione del programma dovrebbe invece restare a Belen Rodriguez. Anche se non mancano nemmeno le voci di un suo presunto addio.