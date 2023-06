Andrea Giambruno, la grande svolta nella carriera del compagno della Meloni: tutti i particolari Media e TV

Anche Andrea Giambruno protagonista del balletto di poltrone che sta interessando diversi giornalisti e conduttori televisivi. Da qualche settimana la Rai ribolle per le notizie sugli addii e gli avvicendamenti di conduttori e personaggi storici come Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, tanto per citare i nomi più noti. Ora però i rumors si concentrano anche sul compagno del premier Giorgia Meloni la cui carriera potrebbe spiccare definitivamente il volo. Ma vediamo perché e quali sono le intenzioni di Mediaset.

Andrea Giambruno: la decisione di Mediaset sul compagno della Meloni Andrea Giambruno potrebbe dunque finire alla Rai? Niente di tutto questo, almeno per il momento. Almeno stando al retroscena pubblicato questa mattina dal Fatto Quotidiano. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, infatti, la direzione di Mediaset potrebbe decidere di tenersi stretto il compagno della Meloni, ma di affidargli un ruolo diverso da quello ricoperto fino ad oggi. Attualmente Andrea Giambruno, dopo qualche settimana passata lontano dai riflettori, ha ricominciato a condurre su Rete 4 una striscia quotidiana di approfondimento nel primo pomeriggio chiamata 'Diario del giorno'. Ma per il compagno di Giorgia Meloni Mediaset avrebbe in serbo ben altri progetti. Secondo quanto riporta il Fatto, infatti, Giambruno potrebbe essere promosso alla conduzione di un programma in prima serata sulla falsariga di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio.

Il talk show affidato da Mediaset ad Andrea Giambruno sarebbe dunque molto simile a quello del collega Del Debbio. Non si sa ancora però se questa indiscrezione verrà confermata. E non è nemmeno noto se il compagno della Meloni andrà a sostituire una delle trasmissioni condotte sulla terza rete del Biscione da Giuseppe Brindisi o Veronica Gentili. La cosa certa, almeno per il momento, è che Nicola Porro non si trasferirà alla Rai al posto di Fazio e continuerà la sua esperienza su Rete 4 con Quarta Repubblica.

