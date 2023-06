Sondaggi: FdI si consolida, il Pd risente della sconfitta elettorale

Sondaggi, sale ancora Fratelli d’Italia, il Pd risente della sconfitta alle elezioni Comunali. Nella settimana della campagna elettorale per le elezioni comunali, il Partito Democratico ha continuato a perdere lentamente consensi, raggiungendo il 20,6%. Fratelli d’Italia, che rimane il primo partito, è salito al 29%. Questi sono i risultati emersi dal consueto sondaggio della Supermedia Agi/Youtrend, che mostra come i due partiti continuino a guidare le rispettive coalizioni. Con un aumento dello 0,1% per la coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni e dello 0,2% per il centrosinistra.

Sondaggi, sale FdI, scende il Pd, che però regge dopo la sconfitta elettorale

Nella supermedia Agi/YouTrend dei sondaggi, sale FdI, scende il Pd. Che, però, resiste alla sconfitta elettorale dell’ultima settimana. Il Movimento 5 Stelle perde ancora terreno, con una diminuzione dello 0,3% che, sommato al dato del sondaggio precedente, porta a una flessione complessiva dello 0,5% per il simbolo di Giuseppe Conte. Anche la Lega perde lo 0,2% dopo aver perso lo stesso numero di punti nel sondaggio precedente, mentre Forza Italia registra un lieve segno positivo nel recupero dei consensi.



La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 18 al 31 maggio, è stata effettuata il giorno 1 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 24 maggio), Ipsos (27 maggio), Noto (25 maggio), Piepoli (24 maggio), SWG (22 e 29 maggio) e Tecnè (21 e 28 maggio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

Supermedia partiti e coalizioni

Supermedia liste

FDI 29,0% (=)

PD 20,6% (+0,2)

M5S 15,7% (-0,3)

Lega 9,0% (-0,2)

Forza Italia 7,1% (+0,1)

Azione 4,1% (-0,1)

Verdi/Sinistra 3,1% (+0,2)

Italia Viva 3,0% (=)

+Europa 2,1% (-0,3)

Italexit 2,2% (=)

Unione Popolare 1,2% (+0,1)

Noi Moderati 1,0% (+0,2)