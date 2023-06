Calcio, scoppia la guerra per i diritti tv in Serie A: a perdere saranno ancora gli italiani?

Guerra per i diritti del calcio in tv in Serie A. Dazn, Sky, Amazon, Rai, Mediaset, Apple, Discovery: chi trasmetterà in streaming e chi in chiaro? E a quali costi? Mentre la Lega Serie A si prepara a vendere i diritti televisivi post 2024 al miglior offerente, gli italiani si chiedono quanto dovranno pagare. E, magari, quanti abbonamenti dovranno sottoscrivere per continuare a seguire la propria squadra del cuore nei prossimi anni. Queste due esigenze, l’aspirazione della Serie A a ottenere guadagni massimi e il desiderio dei tifosi di pagare il meno possibile, dovranno trovare un punto di equilibrio nella nuova configurazione delle trasmissioni sportive.

>>>>> Emanuele Filiberto abdica al trono…che non c’è

Calcio e diritti televisivi, un binomio sempre più delicato

È guerra per i diritti del calcio in tv in Serie A: chi vince e chi perde

Ci sono ancora nove giorni di tempo per mettere fine alla guerra per i diritti del calcio in tv in Serie A. L’Antitrust approva le linee guida per la gara d’appalto e indica una possibile soluzione: favorire la cessione dei diritti tv a più operatori, indipendentemente dalla piattaforma, limitando le esclusive al minimo necessario. Questo modello è stato in parte anticipato dalla Lega Serie B negli ultimi tre anni. Resta da vedere come risponderà il mercato domestico e se ci saranno effettivamente diversi broadcaster, operatori telefonici e servizi di streaming pronti ad investire nel massimo campionato italiano.

>>>>> Forza Italia, Berlusconi annuncia il restyling del partito

La Lega Serie A ha messo sul tavolo una vasta gamma di offerte per pacchetti che superano i tre anni (il limite imposto dalla legge Melandri appena abolito, ndr). Le risposte del mercato dovranno essere presentate entro il 14 giugno. Soltanto in seguito potrà esserci una fase di trattative private per raggiungere e magari superare il “prezzo minimo” stabilito nell’appalto. Che è supera i 927,5 milioni ottenuti nel triennio 2021/2024: 840 milioni da Dazn per il pacchetto principale e 87,5 milioni da Sky per tre partite in co-esclusiva per ogni giornata.