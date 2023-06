“Ecco in favore di chi abdicherò”: l’annuncio di Emanuele Filiberto di Savoia, ma c’è un problema…

Emanuele Filiberto abdica in favore della figlia Vittoria. Con un problema: il trono sarebbe quello italiano, che dunque non esiste. Tre anni fa, il nonno Vittorio Emanuele le ha regalato un trono ipotetico in occasione del suo sedicesimo compleanno. Con un decreto formale, Vittorio Emanuele ha abolito la Legge Salica, che per secoli ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi. Oggi suo padre, Emanuele Filiberto di Savoia dà l’ufficialità. “Abdicherò in favore di mia figlia. Sono sicuro che farà meglio di me. Presto, in Europa, ci saranno più regine che re.” Così, a soli 19 anni, Vittoria diventerà la prima principessa Savoia a guidare la dinastia e ad essere considerata a capo del trono italiano, anche se in realtà non esiste. Tuttavia, ha già rappresentato la famiglia reale ai funerali di Papa Benedetto XVI. “È stato il miglior regalo che il nonno potesse farmi”, ha dichiarato la principessa alcuni anni fa.

Vittoria di Savoia a Parigi

L’annuncio di Emanuele Filiberto di Savoia: “Abdicherò per mia figlia”

Fa scalpore l’annuncio di Emanuele Filiberto di Savoia: abdica in favore della figlia Vittoria. Ma chi è la principessa Vittoria? È la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e dell’attrice francese Clotilde Courau, e ha 19 anni. Nata a Ginevra, è pronipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, che ha regnato per soli 33 giorni. Studia Storia dell’Arte e Scienze Politiche in Inghilterra. Suo padre, Emanuele Filiberto, la descrive come una persona sensibile, intelligente e aperta. È molto attenta al contatto umano e si preoccupa di ciò che la circonda. Appena è iniziata la guerra in Ucraina, si è recata immediatamente sul posto con la Croce Rossa per offrire aiuto.

Negli ultimi anni, la sua posizione è cambiata, perché nel 2020 le è stato conferito il titolo di erede al trono d’Italia da suo nonno Vittorio Emanuele, anche se il paese non è più una monarchia e quindi non può diventare regina. Continuerà a utilizzare il titolo di principessa, insieme ad altri come Marchesa d’Ivrea e Principessa di Carignano, come suo padre.