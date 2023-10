Sono trascorsi soltanto pochi mesi da quando Emanuele Filiberto di Savoia aveva deciso di rilevare le quote della squadra di calcio della Real Aversa per diventarne il presidente. Ora il ‘principe’ di Casa Savoia torna precipitosamente sui suoi passi. I tifosi infatti non lo avevano accolto troppo bene dedicandogli degli striscioni filo borbonici. Poi, con il passare del tempo, i rapporti con gli ultras aversani sono peggiorati ulteriormente, fino alla rottura definitiva arrivata poche ore fa.

Emanuele Filiberto infuriato con gli ultras dell’Aversa

È lo stesso Emanuele Filiberto ad illustrare le motivazioni che lo hanno spinto a mollare la presidenza e la proprietà della Real Aversa. Dopo la sconfitta nell’ultima partita contro la Puteolana, lui e i suoi familiari sono stati presi di mira dagli ultras con pesanti insulti. E allora lui non ha retto più ed è sbottato.

“Oggi termina il nostro progetto calcistico ad Aversa, non avendo alcuna intenzione di avere a che fare con quei dieci pseudo ultras che oggi hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto”. Questo il messaggio durissimo dedicato da Emanuele Filiberto alla frangia più dura del tifo aversano.