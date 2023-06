Viola lo spazio aereo, intervengono i caccia: velivolo si schianta al suolo

Un velivolo viola lo spazio aereo Usa e si schianta al suolo. Gli F-16 americani intervengono sui cieli dello stato di Washington. La tragica fine della famiglia della titolare di un’azienda della Florida. Ore di paura a Washington, capitale degli Stati Uniti. Le autorità statunitensi hanno dispiegato aerei da combattimento F-16 per intercettare un aereo privato che ha violato lo spazio aereo sopra Washington DC e che poi si è schiantato contro una zona montuosa nel sud-ovest della Virginia. Secondo una fonte anonima citata dalla Cnn, quattro persone si trovavano a bordo del Cessna. Purtroppo, i soccorritori non hanno trovato sopravvissuti sull’aereo, la figlia e la nipote della titolare, insieme alla tata e al pilota.

Un Cessna privato

Velivolo viola lo spazio aereo Usa e si schianta al suolo

Si stanno ancora ricostruendo i fatti che hanno visto un velivolo che viola lo spazio aereo Usa e si schianta al suolo. Costretti all’intervento anche i caccia militari americani. Il Cessna privato è intestato all’azienda di Barbara Rumpell, in Florida, scampata alla morte dopo un’improvvisa decisione di non salire a bordo. Il marito, John Rumpel, ha specificato chi fossero le quattro vittime dello schianto al Washington Post. Si tratta della figlia, della nipote di due anni, della tata e del pilota.

I jet da combattimento statunitensi hanno causato infranto il muro del suono, provocando diversi disturbi nei cieli di Washington DC, nel tentativo di raggiungere l’aereo leggero. L’aereo coinvolto nell’incidente era registrato a una società con sede in Florida. Secondo John Rumpel, le vittime erano in viaggio di ritorno a casa a East Hampton, Long Island, dopo aver visitato la sua proprietà in North Carolina.