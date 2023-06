Botte e abusi sull’ex moglie, nuove accuse per Omar Favaro a 22 anni da Novi Ligure

Omar Favaro accusato di maltrattamenti e abusi sessuali dalla ex moglie a 22 anni dai fatti di Novi Ligure. Favaro è noto per aver partecipato all’omicidio della madre e del fratellino della fidanzata di allora, Erika De Nardo. Dopo il massacro avvenuto nella cittadina in provincia di Alessandria nel 2001, e uscito dal carcere dopo 10 anni, l’ormai quarantenne Omar di nuovo alla sbarra. Repubblica racconta del processo che lo riguarda. Favaro è accusato di violenza sessuale nei confronti di sua moglie, prima della separazione.

Ha commesso maltrattamenti, minacce di morte e abusi fisici e psicologici. Avrebbe pronunciato frasi come “Ti sfregio la faccia con l’acido” e “Ti mando su una sedia a rotelle”, talvolta prendendo la testa di lei per i capelli e avvicinandola al fornello acceso. Secondo i legali della donna ha detto anche “Fai schifo” e “non esci viva da qui“. Ci sono verbali che parlano di oggetti rotti, cellulari fuori uso e divieti di chiamare i carabinieri. La coppia si è separata e il giudice ha ritenuto eccessiva la richiesta di non avvicinamento fatta dalla procura di Ivrea, in quanto i soprusi sarebbero avvenuti tutti prima del 2022.

Ventidue anni dopo l’orrendo assassinio di Susy Cassini e Gianluca De Naro, madre e fratellino minore della sedicenne Erika, sua fidanzata dell’epoca, Mauro Favaro, detto “Omar”, torna in tribunale. Secondo l’avvocato di Favaro, il passato non ha nulla a che fare con l’accusa e non deve essere strumentalizzato, specialmente considerando che la vicenda è nata durante una causa di separazione in cui è in discussione l’affidamento della figlia. Tuttavia, la pm e la procuratrice capo di Ivrea non sono d’accordo e hanno presentato un’appello alla decisione, che sarà valutata dal tribunale del riesame di Torino.