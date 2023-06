Forza Italia, Berlusconi annuncia “restyling” ed epurazioni

Forza Italia, Berlusconi annuncia restyling. Il senatore e fondatore del partito ha diffuso una nota. “È certamente vero che Forza Italia voglia adeguare la sua organizzazione ai nuovi compiti e alle nuove sfide anche in vista delle prossime elezioni europee. Ma non è vero che lo farà ‘con la rivoluzione’ e mortificando le persone. Al contrario, com’è nella tradizione del partito, lo farà coinvolgendo tutti e valorizzando il talento di ciascuno, in funzione delle capacità e delle vocazioni personali”.

Silvio Berlusconi: “Ecco il restyling di Forza Italia”

Si sofferma sul restyling di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Dispiacciono perciò i continui ‘esercizi di fantasia’ nei quali sono impegnati tanti giornali per disegnare scenari e organigrammi che non hanno alcun riscontro nella realtà e tantomeno nelle mie intenzioni. Fortunatamente lo sanno tutti che a me stanno cuore i problemi dei cittadini, non i giochetti di partito”.

