Bomba d’acqua sulla città: alberi caduti, blocco traffico, disagi

Bomba d’acqua su Roma nella mattina di oggi, 5 novembre 2023. Un violento temporale si è abbattuto nel centro della capitale, in particolare su viale Trastevere. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere l’albero che ha provocato lo stop del tram 8, sostituito da bus nel tratto che collega la tratta Trastevere – Piazza Venezia.

