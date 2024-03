Al via le domande per il bonus asilo nido 2024, sul sito Inps. Ecco i requisiti Isee per il contributo fino a 3600 euro. La misura riguarda i genitori con figli di età fino a 36 mesi. L’importo può arrivare fino a 3.600 euro. Ovviamente dipende dall’Isee e dalla composizione della famiglia. Ecco le procedure Inps per inoltrare la richiesta.

Procedure e scadenze

Tramite una circolare Inps, l’ente informa che da oggi, mercoledì 13 marzo 2024, è possibile inoltrare la richiesta per il bonus asilo nido. È possibile inviarla direttamente dal sito dell’Inps o tramite un patronato. La cifra esatta dipende dall’Isee e dai soldi spesi per l’asilo nido. Il beneficio riguarda solo i figli con meno di tre anni, compresi i bambini che compiranno tre anni nel 2024, anche se in forma ridotta. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024, e i pagamenti partiranno dal 2 aprile 2024.

Chi può ottenere il bonus asili nido 2024

Gli aventi diritto al bonus asili nido sono i genitori che hanno figli di età fino a 36 mesi. A fare richiesta deve essere il genitore, o la persona affidataria, che paga personalmente la retta dell’asilo. Questo può essere pubblico o privato.

Possono richiedere il bonus anche i genitori dei figli che compiranno tre anni nel corso del 2024, ma con la clausola di poter richiedere il sostegno solo da gennaio ad agosto. I parametri Isee determinano l’importo del bonus. Questo è più alto per chi ha un Isee al di sotto dei 25.000,99 euro, mentre al di sopra dei 40mila euro di Isee viene erogato l’importo minimo.

La tabella degli importi in base all’Isee

Il bonus asili nido 2024 ha un importo variabile a seconda dell’Isee e delle caratteristiche della famiglia.

3mila euro (ovvero dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) per chi ha un Isee minorenni fino a 25.000,99 euro

2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) per chi ha un Isee minorenni tra i 25.001 euro e i 40mila euro

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) per chi è al di sopra dei 40mila euro, come anche per chi non ha un Isee valido

È previsto un aumento per le famiglie dove c’è già almeno un figlio al di sotto dei dieci anni, e nel corso del 2024 nasce un altro figlio. Per questi nuclei, l’importo massimo è di 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) se l’Isee è al di sotto dei 40mila euro; 1.500 euro se l’Isee è al di sopra dei 40mila euro.

Richieste per più di un figlio

Per chi necessita di fare richiesta per più di un figlio, bisogna ripetere la procedura per ciascuno. Chi ha già fatto domanda per il bonus asili nido 2023, per almeno un mese tra settembre e dicembre dello scorso anno, la domanda potrà essere compilata più rapidamente perché le informazioni risultano già caricate.

Per ottenere il rimborso bisognerà allegare queste informazioni: nome o partita Iva dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del figlio, mese di riferimento, estremi del pagamento, generalità del genitore che paga la retta. Le spese rimborsate non contengono la somma per l’iscrizione, il pre e post scuola, né l’Iva. Per allegare tutta la documentazione necessaria ci sarà tempo anche dopo la scadenza delle domande per il bonus, ma questa dovrà comunque essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2025.