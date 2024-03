Sondaggi, periodo nero per Giorgia: sempre più giù. Chi festeggia

Vincere le elezioni in Abruzzo non è servito a far crescere ancora Fratelli d’Italia nei sondaggi politici. Giorgia Meloni paga ancora lo scotto della Sardegna, dove ha perso imponendo il proprio candidato, mentre in Abruzzo la vittoria del centrodestra non è tutta farina del suo sacco. Questa settimana FdI fa registrare il peggior dato da quando è al governo.

Sale il Partito democratico

Momento favorevole per il Pd, ma il campo largo non vede più i Cinquestelle in crescita. Il partito di Giorgia Meloni raggiunge il punto più basso da quando è salito al governo. Nella Supermedia Agi/YouTrend di questa settimana il centrodestra è ancora prima, ma per merito di Forza Italia.

Il risultato è il ricavato di una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 29 febbraio al 13 marzo. Centrodestra in vantaggio col 44,4%, l’emorragia di consensi arriva allo 0,9%. In caduta anche la Lega, ora è all’8,2% e vede erodere un altro decimo del suo vantaggio su Forza Italia, rimasta costante al 7,7%.

Il Pd e i 5S

Nella coalizione di centrosinistra, cresce il divario tra il Pd e il M5S. Il Pd festeggia un dato che lsegnala in notevole ascesa: oltre mezzo punto (+0,6%) che permette di raggiungere la soglia del 20%. Fanno da contraltare i pentastellati che frenano l’ascesa del centrosinistra perdendo quattro decimi e scendendo al 16%.

Avs sale con il 4,2% che corrisponde al dato migliore da inizio legislatura. Resta stabile Azione, che resta a ridosso della soglia del 4% utile per l’accesso all’Europarlamento.

Supermedia liste



FdI 27,5% (-0,4%)

Pd 20,0 (+0,6)

M5s 16,0 (-0,4)

Lega 8,2 (-0,1)

FI 7,7 (=)

Avs 4,2 (+0,2)

Azione 3,9 (=)

Iv 3,3 (+0,1)

+Europa 2,9 (+0,3)

Italexit 1,5 (-0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,0 (-0,3).

Supermedia coalizioni

Centrodestra 44,4% (-0,9%)

Centrosinistra 27,1 (+1,1)

M5s 16,0 (-0,4)

Terzo Polo 7,2 (+0,1)

Italexit 1,5 (-0,2)

Altri 3,8 (+0,3)

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 febbraio), Eumetra (7 marzo), Euromedia (12 marzo), Ixè (12 marzo), Noto (7 marzo), Quorum (4 marzo), SWG (4 e 11 marzo) e Tecnè (2, 5, 9 e 11 marzo). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.