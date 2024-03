Gli ultimi sondaggi politici Swg per La7 danno letteralmente i numeri delle preferenze degli elettori italiani per i partiti. I recenti sondaggi mettono il sorriso a quasi tutti i partiti maggiori, da Fratelli d’Italia al Partito Democratico. Ma c’è anche chi va in controtendenza. Ecco tutti i risultati.

Tutti i numeri degli ultimi sondaggi politici

Secondo gli ultimi sondaggi politici Swg, dunque, nel centrodestra di governo il partito della premier, Giorgia Meloni, cresce dell’0,2% raggiungendo il 27% netto. Sale anche la Lega che raggiunge l’8,3% rispetto all’8% della scorsa settimana. Perde invece terreno Forza Italia, anche se soltanto lo 0,1%, scendendo al 7,7%.

Nel centrosinistra l’andamento è simile. Il Pd di Elly Schlein arriva al 19,9%, rispetto al 19,8% di sette giorni fa. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sale dal 15,3 al 15,6%. Scendono invece Verdi e Sinistra (dal 4,2 al 4,1%) e Azione di Carlo Calenda (dal 4,3 al 4%). Italia Viva di Matteo Renzi recupera dal 3,2 al 3,4%. Più Europa scende al 2,8%. Interessanti infine le quotazioni di due movimenti di sinistra extraparlamentari, entrambi all’1,6%: Democrazia Sovrana e Popolare e Pace Terra Dignità.

