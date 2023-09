Internet, tv, occhiali: tutti i bonus ancora a disposizione degli italiani (e come ottenerli)

Una lunga lista di bonus minori, rimasti all’ombra del Superbonus e delle norme edilizia, e che però sarebbe importante conoscere: dagli incentivi alla revisione dell’auto o della moto a quello per il decoder tv, fino agli occhiali da vista e alla rete Internet. Come spiegato dal Secolo XIX, alcuni non prevedono limiti di reddito, altri sono caratterizzati invece da paletti stringenti. Tutti scadranno a fine anno, salvo proroghe dell’ultimo minuto: per chi fosse interessato, meglio dunque affrettarsi. Ecco, allora, quali sono i vantaggi ancora a disposizione. (Continua a leggere dopo la foto)

Il bonus internet per imprese e liberi professionisti è scattato a marzo e vale anche per i singoli professionisti, senza limiti di reddito: la domanda va presentata entro il 31 dicembre 2023. Si tratta di un voucher dall'importo tra i 300 e i 2.500 euro, con l'obiettivo di incentivare la digitalizzazione del Paese acquistando abbonamenti Internet ultraveloce. Al momento, stando al Secolo, risultano ancora disponibili 545 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bonus tv, scadrà a fine anno e prevede prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano in regola con il pagamento del canone. È possibile fare domanda anche via telefono chiamando l'800.776.883, oppure presso gli ufficili postali o tramite apposito sito (https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/bonus-tv).