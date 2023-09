Disco Paradise, i fedelissimi della Meloni contro la canzone di Fedez: “Semplicemente falsa”

Era da un po’ di tempo che Fedez non si rendeva protagonista di una polemica social sfociata poi in uno scontro politico. Il rapper fa nuovamente discutere a causa di una strofa di una delle sue ultime canzoni: il tormentone dell’estate intitolato ‘Disco Paradise’. A puntare il dito con un video contro il marito di Chiara Ferragni sono stavolta due esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Si tratta del capo delegazione all’Europarlamento, Carlo Fidanza, e del senatore Roberto Menia, responsabile del dipartimento italiani nel mondo.

‘Disco Paradise’: il video dei fedelissimi della Meloni contro Fedez

“Come tutti gli italiani all’estero / L’anno prossimo non voterò”. È questa la strofa di ‘Disco Paradise’, il successo estivo firmato da Fedez insieme a J-Ax e Annalisa, che tanto sta facendo infuriare i collaboratori della Meloni. “Non sappiamo se Fedez abbia davvero deciso di non votare alle elezioni europee dell’anno prossimo. – ribattono nel video postato sui social Fidanza e Menia – Che ci frega, direte voi, un voto in meno per gli altri. Ma in fondo non è questo ciò che importa ora. Quello che ci interessa chiarire con questo video è che questa frase della canzone è semplicemente falsa”.

“È falsa in primo luogo perché non è vero che gli italiani all’estero non votano. – prosegue così il video di Fidanza e Menia contro ‘Disco Paradise’ di Fedez – Alle ultime elezioni politiche dello scorso anno più di un milione e 250 mila italiani residenti all’estero hanno esercitato il loro diritto di voto, il 26,4% degli aventi diritto (non esattamente urne piene…)”.