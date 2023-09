Bonus Irpef, come richiederlo nel 2023: tutto quello che c’è da sapere

Tra gli incentivi ancora in vigore e dei quali i cittadini possono approfittare, sopravvissuti agli ultimi passaggi di governo, c’è anche il Bonus Irpef, che consente di avere più soldi in busta paga se si rispettano determinati requisiti economici e di reddito. Ma come funziona di preciso e quando verrà pagato? Quali sono le aliquote nel 2023 e come incidono sulle detrazioni per il lavoro dipendente? A cercare di fare chiarezza sulla questione è stata la testata Il Paragone: “Per giugno 2023 il pagamento del Bonus Irpef è previsto intorno alla metà del mese: dal 15 giugno 2023 sulla Naspi per chi vede questa data sul fascicolo previdenziale dell’Inps”. Ecco come funziona l’incentivo nel dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Imu 2024, cambia tutto. Le nuove aliquote: ecco le città più care

Il cosiddetto Bonus Irpef è un’agevolazione che consente di avere un sostegno al reddito in più. È stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021 per i redditi che sono fino ai 40 mila euro ed è una delle misure contenute nel decreto Cura Italia. A beneficiarne, per regolamento, sono le seguenti categorie:

soci lavoratori di cooperative

lavoratori in cassa integrazione

collaboratori con contratto a progetto o co.co.co

stagisti e tirocinanti

percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio

lavoratori socialmente utili

sacerdoti

disoccupati in regime di indennità NASpI

disoccupati in regime DIS-COLL

disoccupati agricoli

lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio

lavoratori in congedo di paternità