Gli ufo esistono? E gli extraterrestri? A questa difficile domanda cerca di rispondere un esperto del settore. E lo fa con una rivelazione scioccante. Nella prima audizione al Congresso del Messico dedicata agli Uap, i ‘Fenomeni anomali non identificati’, l’ufologo Jamie Maussan, molto noto in Centro America ma anche nel resto del mondo, mostra alla Camera dei deputati due corpi mummificati di presunte creature che definisce “non umane”.

Maussan mostra al Congresso del Messico la ‘prova’ dell’esistenza di ufo ed extraterrestri

A stabilire se i reperti mostrati da Maussan siano dei veri corpi di extraterrestri o una bufala saranno ora le analisi esterne. Secondo l’esperto di ufo, però, quei corpi sono stati recuperati scavando nelle miniere di Cusco in Perù. L’ufologo riferisce inoltre al Congresso del Messico che quelle due creature non farebbero “parte del nostro processo di evoluzione, con cui non siamo imparentati”.

A sostegno dell’affermazione di Maussan che “non siamo soli in questo universo” ci sono le ricerche svolte dall’Unam, l’Università Nazionale Autonoma del Messico, che ha datato i corpi al Carbonio 14. “Nell’addome si evidenzia la presenza di tre uova. – dichiara lo scienziato forense Jose de Jesus Zalce Benitez di fronte al Congresso messicano – Con la tomografia, abbiamo potuto mostrare a livello millimetrico che sono presenti ovidotti con presenza di uova, in un processo di gestazione continua”.