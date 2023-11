E’ grande l’angoscia per 40 operai che, a causa di un crollo in un tunnel, sono bloccati da giorni senza che si riesca a creare per loro una via d’uscita. Sta accadendo in india nello Stato dell’Uttarakhand. È stata una frana improvvisa a causa il crollo di una parte di un tunnel nel nord del Paese: dentro si trovavano 40 uomini che stavano lavorando, e che non possono più uscire. Oltre ad essere senza cibo né acqua, rischiano a breve di rimanere senza ossigeno e di non poter sopravvivere.

Tunnel crollato, si pensa a un tubo d’acciaio per creare un varco

Si sta valutando una possibile soluzione, ovvero spingere un tubo d’acciaio all’interno della chiusura accidentale per creare un varco. Da questo varco si suppone di poter far passare gli uomini.

Il tunnel misura 4,5 chilometri e la parte che ha ceduto è a 200 metri dall’ingresso. Gli operai riescono a comunicare con i soccorritori tramite walkie-talkie.