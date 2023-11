Gli operai bloccati nel tunnel in India

Operai bloccati nel tunnel in costruzione nell’Himalaya, corsa contro il tempo. Le squadre di soccorso stanno lottando per raggiungere i 40 lavoratori da quattro giorni, utilizzando trapani per fissare un grande tubo d’acciaio attraverso il quale sperano di poterli evacuare. I lavoratori sono in condizioni sicure e salutari, ricevendo cibo, acqua e ossigeno attraverso un tubo, con il quale mantengono anche i contatti con l’esterno. Il tunnel lungo 4.5 km, parte del percorso di pellegrinaggio hindu Char Dham, è crollato intorno all’alba di domenica mattina, alle 5.30 circa. Si stima che 50-60 lavoratori fossero presenti; quelli vicino all’uscita sono scappati, mentre gli altri sono rimasti intrappolati. Le operazioni di soccorso sono complicate perché, mentre si rimuove la macerie, altra continua a caderne.

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse: "We have airlifted a latest machine from Delhi and it may land anytime at the airport near here. The Indian Air Force is helping us. In the next 3-4 hours we will be able to install the machine and rescue work will resume," says Anshu Manish… pic.twitter.com/lOxXkvh6d2 — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2023

Sono stati portati sul posto macchinari e un tubo di acciaio largo 900 mm per creare un passaggio sicuro per i lavoratori. Per ora è servito a rifornire gli operai di acqua e di nutrimenti di piccole dimensioni, come frutta secca e semi. Oltre ai soccorritori, tutta la strumentazione necessaria è stata portata sul sito e i funzionari del dipartimento di irrigazione sono intervenuti per accelerare le operazioni. L’ufficiale di polizia senior di Uttarkashi ha riferito che oltre 20 metri di detriti sono stati rimossi dai 60 metri totali e si sperava di evacuare tutti i lavoratori intrappolati entro la serata di martedì. Le autorità stanno utilizzando escavatori pesanti e due macchine ROC per pulire cumuli di calcestruzzo, fango e detriti. Tutti i lavoratori all’interno del tunnel sono al sicuro e i membri della famiglia di alcuni di loro hanno raggiunto il sito del tunnel questa mattina​​.

Sul posto si è recato anche un santone che ha recitato una preghiera indù: “Ho guidato una puja affinché Dio mostri misericordia e i lavoratori intrappolati siano salvati in sicurezza. Ho anche eseguito alcuni rituali al tempio”.