Elezioni Comunali, ballottaggi amari per Elly Schlein: tutti i risultati

Si profila all’orizzonte un risultato davvero deludente per il Pd di Elly Schlein ai ballottaggi delle elezioni Comunali. Sui sette comuni capoluogo al voto, il partito guidato dalla neo segretaria dovrebbe riuscire a farcela soltanto a Vicenza con Vincenzo Possamai, che strapperebbe così il Comune alla destra. Ma a far riflettere è il fatto che il giovane Possamai durante la campagna elettorale aveva chesto espressamente che nessun big del Pd si facesse vedere nella sua città.

Male il Pd di Schlein ai ballottaggi delle Comunali

Sconfitta quasi certa per il Pd di Elly Schlein anche ad Ancona che non solo è l’unico capoluogo di Regione in corsa in questi ballottaggi delle Comunali, ma che non era mai stata governata prima dal centrodestra. Ma quella anconetana non è l’unica roccaforte storica della sinistra a cambiare colore. In Toscana ad esempio i dem speravano nel ribaltone a Siena, Pisa e Massa. Ma nessuna di queste città, fino a pochi anni fa considerate ‘rosse’, viene conquistata dal centrosinistra.

Il Pd di Elly Schlein va male nei ballottaggi delle Comunali anche a Brindisi dove ha sostenuto Roberto Fusco dei 5 Stelle. Ma anche in questo caso la segretaria dem non è riuscita ad organizzare un’iniziativa elettorale comune con il leader pentastellato Giuseppe Conte. Male anche il primo turno in Sicilia: il centrodestra si aggiudica Catania dove Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono stati venerdì scorso a chiudere la campagna elettorale.