Elezioni comunali: il centrosinistra strappa Udine al centrodestra Politica

Grossa sorpresa alle elezioni Comunali di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Infatti, con lo spoglio del ballottaggio quasi terminato, il candidato del centrosinistra Alberto Felice De Toni è riuscito a sconfiggere il sindaco uscente di centrodestra Pietro Fontanini con il 52,8% delle preferenze contro il 47,2%. Una vittoria inaspettata se si pensa che, soltanto due settimane fa, il governatore leghista Massimiliano Fedriga era riuscito a farsi confermare alla guida della Regione con un risultato molto pesante. Esulta naturalmente l’alleanza di centrosinistra formata in questa occasione da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, M5S e IV-Azione.

Udine: vince De Toni "Udine ha scelto di cambiare. – dichiara raggiante il neo sindaco De Toni dopo i risultati delle Comunali – Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale. La vittoria rappresenta un risultato che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo". "Una Udine più bella, viva, attrattiva. – aggiunge De Toni, inebriato dal risultato delle Comunali – In una parola più felice. Già da domani saremo al lavoro per iniziare a completare la composizione della giunta ed essere immediatamente operativi. Ci aspettano già il 25 aprile, il primo maggio e un grande impegno come l'adunata nazionale degli alpini. E la nostra disponibilità e collaborazione sarà massima. Fontanini è stato un avversario forte e leale di cui ho apprezzato il comportamento in campagna elettorale sempre corretto e rispettoso delle diverse posizioni. Spero ci siano le condizioni per lavorare ora in Consiglio comunale in modo costruttivo per il bene della città", conclude.

Congratulazioni al nuovo sindaco di Udine Alberto Felice #DeToni! E adesso al lavoro per aprire una nuova pagina per la città. pic.twitter.com/4PM47Kk1zT — Azione (@Azione_it) April 17, 2023

“Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. – queste le prime parole della segretaria del Pd Elly Schlein – Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra”. “Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto”, aggiunge su Twitter il deputato Az-Iv Ettore Rosato. “E adesso al lavoro per aprire una nuova pagina per la città”, cinguetta il leader di Azione Calenda. E anche l’ex segretario del Pd Enrico Letta non riesce a trattenere l’esultanza sui social.

