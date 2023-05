Vergine a 35 anni, non vuole fare sesso prima del matrimonio: “Ma papà vuole iscrivermi su Tinder”

Una ragazza di 35 anni dichiara di essere vergine e di non voler fare sesso prima del matrimonio. E i social esplodono. Migliaia di spasimanti virtuali si dicono infatti disposti a tutto pur di conoscerla. Ma c’è anche chi la critica e chi non crede alle sue parole. Ad aggiungere ulteriore pepe a questa vicenda già pruriginosa è il fatto che la protagonista Chandra Sonali, una ragazza statunitense ma di origini indiane, rivela anche il particolare che il padre, preoccupato, vorrebbe invece iscriverla su Tinder, la nota app di incontri.

Ragazza vergine: niente sesso prima del matrimonio

“Prima ho bisogno di un anello al dito, non potrei mai tradire i miei principi per un’avventura di una notte”, spiega a Insider Chandra Sonali, la ragazza vergine che non vuole fare sesso prima del matrimonio. Lei infatti non ci sta ad essere trasformata in un “oggetto di conquista. Sono indiana e sono fiera di portare avanti gli antichi valori tradizionali del mio Paese: prima il sesso era un tabù, adesso è troppo sdoganato, soprattutto qui negli Stati Uniti”, aggiunge.

Il papà vuole iscriverla su Tinder

Il papà della ragazza vergine starebbe comunque cercando di convincerla a conoscere nuove persone. Anche attraverso Tinder. “Io non ho alcuna intenzione di farlo, viste le esperienze che ho avuto con persone conosciute dal vivo”, si ribella però Chandra che ammette anche di aver cercato di intraprendere una relazione con nove uomini. Ma nessuno ha accettato la sua decisione di non fare sesso prima del matrimonio.