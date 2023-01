Brad Pitt scrive due email ad un coro dell’Alto Adige ma loro le cancellano pensando a uno scherzo. Questa è l’incredibile storia del coro amatoriale bolzanino, Choriosum, finito con un suo brano in un film prodotto dalla celebre star. Le cose sono andate così: pensando che si trattasse di uno scherzo, per ben due volte il coro a cappella ha cancellato una email con la richiesta di poter utilizzare una registrazione per un film. Sicuramente dopo aver scoperto che non era una bufala, la band altoatesina si sarà mangiata i gomiti, ma d’altronde al loro posto chi ci avrebbe creduto? Per fortuna lo staff di Brad Pitt ha deciso di fare un terzo tentativo per mettersi in contatto con i cantanti bolzanini, e questa nuova email questa volta non è stata cancellata.

La mail di Brad Pitt cancellata

“Nell’autunno 2018 ricevemmo una mail di un certo Terry D’Ambrosio, che aveva trovato il brano su Youtube e chiedeva l’autorizzazione ad usare la registrazione per un film”, ha raccontato alla stampa locale divertito il direttore del coro Hannes Knollseisen. Pensando che si trattasse di uno scherzo, oppure di spam, per ben due volte il coro ha ignorato la richiesta. Solo grazie all’insistenza dello staff di Brad Pitt, Choriosum ha dato l’ok. “Hanno chiesto per l’ennesima volta, questa volta con urgenza, l’autorizzazione perché a loro piaceva davvero la nostra musica”, ha raccontato ancora il giovane agronomo con la passione per il canto.



Il film

La pellicola in questione è The Last Black Man in San Francisco, che ha riscosso un discreto successo negli Usa, dove ha peraltro vinto due premi al prestigioso Sundance Festival, e da poco è disponibile anche su Netflix Italia. Il film, con l’attore Jonathan Majors, è diretto da Joe Talbot e racconta la storia di Jimmie, che decide di vivere un sogno trasferendosi con un amico nell’immensa casa del nonno. Il gruppo musicale Choriosum tempo fa aveva messo su Youtube la sua versione a cappella, ovvero solo con voci e senza strumenti, di Blue della cantante Joni Mitchell, nell’arrangiamento di Malene Rigtrup.



Choriosum, chi sono

Il coro Choriosum è nato una ventina di anni fa e si esibisce con regolarità in Alto Adige, spaziando dalla musica classica e sacrale al blues e jazz. L’ultimo spettacolo era interamente dedicato alla disco music del gardenese Giorgio Moroder. “Avevano detto che si trattava di un film indipendente ed eravamo convinti che fosse una produzione low budget”, ha ricordato Knollseisen. I bolzanini pensavano di fare un favore a esordienti appassionati di cinema. Grande è stata perciò la sorpresa quando, a distanza di due anni, tramite una ricerca casuale su Wikipedia hanno scoperto che il proprietario della ditta di produzione Plan B Entertainment è niente di meno che una star mondiale come Brad Pitt e che il film è indipendente, ma super professionale e pluripremiato. “Non avremmo mai pensato di entrare nella colonna sonora di un film del genere”, ha commentato Knollseisen. La spesso criticata rete mondiale, il world wide web, ha fatto inciampare i produttori di un film sul video di un piccolo coro nel cuore delle Dolomiti.



