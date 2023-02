Francia, casa in fiamme: morti madre e sette figli

Un tragico episodio si è verificato a Charly-sur-Marne, cento chilometri a nord di Parigi e ha coinvolto un’intera famiglia, provocando la morte della madre, di sette figli tra i 2 e i 14 anni e il ferimento grave del padre. La casa in cui viveva la famiglia ha preso fuoco in piena notte, mentre tutti dormivano al primo piano. I vicini si sono accorti delle fiamme troppo tardi, intorno all’una di notte, e hanno allertato i vigili del fuoco e il primo soccorso. Purtroppo per i sette figli e la donna, non è stato possibile fare nulla. Il padre, gravemente ustionato, è stato ricoverato d’urgenza.

Otto vittime, dunque, tra i nove familiari colpiti dalla tragedia. Il padre dell’intera famiglia distrutta lotta tra la vita e la morte. Sono in corso i rilievi per comprendere le dinamiche dell’accaduto. I figli che hanno perso la vita, cinque maschi e due femmine, avevano tra i 2 e i 14 anni. Quattro di loro erano nati nel precedente matrimonio della madre.