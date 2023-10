Ma che cos’ha Bruno Vespa? È questa la domanda che moltissimi telespettatori si sono posti martedì sera, quando lo storico giornalista Rai si è presentato davanti ai teleschermi per condurre le sue due trasmissioni: Cinque minuti e Porta a Porta. Vespa tossiva continuamente, aveva la voce rotta dal raffreddore e gli occhi rossi e lucidi. I chiari sintomi di una influenza. E così, insospettito, ha deciso di sottoporsi ad un tampone per il Covid ed è arrivata la temuta conferma. Il virus che tanto lo ha preoccupato in questi anni lo ha colpito, costringendolo per giunta a condurre da casa nella serata di mercoledì.

Bruno Vespa ha il Covid: costretto a condurre da casa

“Vi chiedo scusa ma, dopo tre anni e mezzo di attesa, oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi”, così Bruno Vespa si è rivolto ad ospiti e pubblico a casa dopo aver saputo di aver contratto il virus. Insomma, come conferma lui stesso, la forma di Covid che lo ha colpito non è grave, come del resto accade quasi sempre da qualche anno. E così Vespa nella serata successiva ha potuto condurre da casa sua i suoi programmi.

Mercoledì 11 ottobre Bruno Vespa decide dunque di presentarsi in diretta sia a Cinque minuti che a Porta a Porta conducendo dal salotto di casa sua. I sintomi del Covid ci sono ancora tutti. Ma non gli impediscono certo di svolgere il suo mestiere. E così la nuova puntata di Porta a Porta dedicata alla guerra in Israele può svolgersi regolarmente. Anche se il conduttore, come inevitabile, lascia molto più del solito la parola ai suoi ospiti.