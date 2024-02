“Ma chi te lo ha fatto fare?”. E’ la domanda che si rincorre sui social dopo il siparietto sanremese di John Travolta con Amadeus e Fiorello. L’esibizione del divo americano non è piaciuto affatto al pubblico. “Un momento davvero imbarazzante”, scrivono sui social. E ovviamente viene tirato in ballo il cachet. Chi ha pagato Travolta per questa sua performance al limite del ridicolo? La domanda da Twitter a Facebook passando per Instagram è sempre la stessa. E, adesso, spunta un’altra polemica.

Dietro al siparietto, definito “terrificante”, potrebbero esserci soldi arrivati da uno sponsor esterno: se confermato, si aprirebbe un nuovo caso di pubblicità occulta al Festival, dopo la multa comminata a Chiara Ferragni e Amadeus per aver sponsorizzato Instagram in diretta.

Stando alle indiscrezioni di queste ore, la star a stelle strisce sarebbe stato pagato un milione di euro. Un bel cachet che pare sia stato sborsato dalla U-Power, azienda con base a Monza che produce scarpe. Scarpe (modello sneaker) che l’attore ha indossato per salire sul palco dell’Ariston. E infatti spesso la regia ha inquadrato i piedi di Travolta alle prese con i vari passi di danza. Fiorello ha poi spiegato a Viva Rai2: “Con John abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Ma non abbiamo ammazzato nessuno. Mentre la facevo pensavo: ecco, è la fine delle nostre carriere, quella di Travolta sicuro”.