Milioni di telespettatori attendevano con trepidazione l’ospitata di John Travolta sul palco del teatro Ariston di Sanremo per la seconda serata del Festival. Ma l’attore protagonista di film come La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction è finito suo mal grado al centro di una spiacevole bufera social. Tutta colpa del ‘Ballo del qua qua’ in cui Travolta si è cimentato all’esterno dell’Ariston insieme a Fiorello e Amadeus. Una pioggia di critiche ha travolto i tre ‘ballerini’ costringendo Fiorello a fare mea culpa.

Leggi anche: Bufera su John Travolta a Sanremo: “Pagato un milione di euro per indossare quelle scarpe”

“Il momento più imbarazzante degli ultimi 10 anni di tv”; “Niente, in Italia continuiamo a invitare John Travolta per poi trattarlo come Kledi Kadiu. Non se ne esce”. Questi sono soltanto alcuni dei commenti apparsi in rete dopo l’esibizione di John Travolta nel famigerato ‘Ballo del qua qua’. Tempo poche ore però e Eleonora Daniele, durante la diretta di Storie italiane, annuncia che Travolta ha deciso di non firmare la liberatoria per l’utilizzo di quelle immagini. Il video del ‘Ballo del qua qua’ non verrà dunque mai più trasmesso in tv. Chi vorrà vederlo dovrà accontentarsi di trovarlo sui social.

Le scuse di Fiorello in diretta dopo la gag con John Travolta

“Lo affrontiamo subito, lo affrontiamo dopo o non lo affrontiamo per niente? Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana!”. – ha ammesso poi Fiorello durante la diretta di Viva Rai2 Sanremo rivolgendosi ad Amadeus – Tu non sai niente perché non c’eri. Mentre tu dicevi ‘Codice 01’, io stavo ricevendo gli insulti! Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto, pensavo ‘Qui è la fine delle nostre carriere!’. Noi volevamo fare una cosa ironica, ma già quando eravamo andati in camerino, avevo capito l’antifona”.

“Noi pensavamo che la gente dicesse ‘Guarda, fanno fare il Ballo del Qua Qua a John Travolta!’ e invece c’è gente che si è arrabbiata come se avessimo ammazzato qualcuno! Era una gag venuta male. Chiuso l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità”, ha poi concluso Fiorello.

Leggi anche: Sanremo, la confessione di Giorgia in conferenza stampa: “Dopo Mengoni, stasera avrò un’ansia da panico”