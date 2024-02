Giorgia torna al teatro Ariston di Sanremo, anche se nell’inedito ruolo di co conduttrice al fianco del direttore artistico Amadeus. L’ultima sua apparizione sul palco del Festival era stato l’anno scorso con il brano dal titolo ‘Parole dette male’. Sono invece trascorsi 30 anni esatti dal settimo posto ottenuto con ‘E poi’. Risale al 1995 invece la sua unica vittoria su sette tentativi con la canzone ‘Come saprei’. Durante l’ultima conferenza stampa Giorgia si lascia anche andare ad una confessione su Marco Mengoni che fa discutere.

La confessione di Giorgia in conferenza stampa

“Sento una certa responsabilità, lo diciamo spesso che questo palco non importa quante volte ci sei salita o l’età e l’esperienza che hai, ha una magia che ti mette addosso tanta ansia – spiega Giorgia durante la conferenza stampa – La mia responsabilità poi è anche di più perché la mia storia è iniziata qui, quindi anche per rispetto del pubblico che mi ha sostenuto sento di dovergli rendere conto di cosa ho fatto. Poi certo voglio anche far fare una bella figura ad Amadeus che mi ha voluto come co conduttrice”.

“Mi viene subito alla mente il giorno in cui gli presentammo la canzone ‘E poi’, e Baudo ci disse: ‘Sì, dovrebbe andare bene, ma dovete tornare a scrivere l’inciso, bisogna aprire!’. Noi, disperati, perché eravamo a 4 ore dalla chiusura delle iscrizioni, ma facemmo come suggeriva Baudo e, come mi ha detto anche Amadeus, aveva ragione lui”, ricorda l’artista.

“Io ho l’ansia anche quando a fare la spesa al supermercato. Ma è vero che Marco Mengoni ieri sera è stato eccezionale, anche perché non è facile calarsi in abiti che non sono consueti. La mia ansia stasera toccherà livelli che raggiungono il panico ma ho anche tanta curiosità per questa esperienza. – confessa poi Giorgia rivolta al conduttore del Festival – Perché tu, Amadeus, crei un’atmosfera in cui si lavora bene, avevo ricordi di altri Sanremo davvero concitati, qui ci si può invece concentrare in pace. Per persone ansiose come me questo è fondamentale”.

