Bufera su Irama a Sanremo. Uno dei grandi favoriti per la vittoria finale travolto dall’onda social per un presunto plagio. Il ventottenne, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, si è esibito sul palco dell’Ariston con la canzone “Tu no”, scritta e composta dallo stesso autore con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna. Molti hanno notato più di qualche somiglianza con uno dei brani più celebri della popstar non convenzionale scozzese, Lewis Capaldi. Una volta partita, l’onda social è stata inarrestabile.

Leggi anche: “Meglio evitare sennò…”. Amadeus, che stoccata in diretta: la frecciata non è passata inosservata

Leggi anche: Sanremo, la confessione di Giorgia in conferenza stampa: “Dopo Mengoni, stasera avrò un’ansia da panico”

La somiglianza tra “Tu no” di Irama e “Someone you loved” di Lewis Capaldi

Sotto accusa, in particolare, la base del pianoforte e la melodia e la melodia della canzone di Irama, ma si nota anche una somiglianza nel timbro vocale del ritornello. Questo genere di situazioni non si risolvono in tempi brevi, ma si è incrinata la vittoria annunciata dell’icona pop italiana.

Intanto lasciamo decidere anche a voi.

Le canzoni di Irama, “Tu no” e di Lewis Capaldi, “Someone you loved” a confronto

Ecco la canzone “Tu no”, lanciata dal palco di Sanremo da Irama: