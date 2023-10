La terra non smette di tremare ai Campi Flegrei. Il ministro per Protezione civile, Nello Musumeci, ha indetto una conferenza stampa sulla situazione: “L’attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione. Il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali”.

Musumeci avvisa: “Allerta arancione“

Il ministero che sta collaborando attivamente sull’attività vulcanologica ai Campi Flegrei, ha avvisato che per ora. l’allerta è arancione. Gli uffici della Protezione civile, nel frattempo, collaborano con il Dipartimento della Protezione civile nazionale, l’Ingv e la commissione Grandi Rischi. Il bradisismo, in sostanza, potrebbe esasperare la risalita del magma all’interno del supervulcano

La Commissione Grandi Rischi si è riunita su richiesta del capo dipartimento Fabrizio Curcio per esaminare l’attività bradisismica nei Campi Flegrei il 27 e 28 ottobre. Per comprendere meglio la gravità della situazione, esperti nazionali e internazionali sono stati ascoltati. Le valutazioni scientifiche indicano un coinvolgimento del magma nel sollevamento del terreno, suggerendo un’evoluzione della situazione. La commissione ha chiesto un maggiore monitoraggio dai centri di competenza e potrebbe alzare l’allerta da gialla ad arancione, preoccupata da una possibile variazione dell’attività vulcanica dovuta alla risalita del magma.

