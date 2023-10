Maltempo da brividi, torrenti in piena e frane. L’italia è sotto la morsa delle cattivo tempo e la pioggia incessante fra crollare il ponte di Ozzanello, nel Parmense, sul torrente Sporzana. Questo il bilancio tragico dell’ondata di maltempo che si è abbattuto nella notte sul versante occidentale dell’Emilia, dove le piogge hanno provocato un rapido innalzamento dei torrenti anche sulla montagna piacentina. La situazione diventa di ora in ora più complessa: massima allerta per esondazioni a Riccò, Respiccio e Sivizzano. E’ quanto riportano in questi momenti Il Resto del Carlino e il Corriere della sera.

Un disperso a Parma

Si cerca da ieri un uomo caduto dal Ponte Nord di Parma, dove alcuni passanti lo avrebbero visto aggrapparsi a un tronco nel tentativo di resistere alla forza del fiume. L’uomo è disperso da ieri, oggi il fiume ‘La Parma’ è in piena per il maltempo che sta attraversando la regione. Da stamattina alle 9.50 era già oltre l’allerta arancione.

Non sono ancora chiare le dinamiche della caduta: non si sa se l’uomo sia precipitato per un incidente o si sia gettato volontariamente. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver notato qualcuno in difficoltà all’altezza del ponte Nord, che poi sarebbe stato trascinato via dalla corrente.

Nel frattempo, sul luogo, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori nella speranza di ritrovarlo. L’elicottero del 118 si è alzato in volo e in queste ore sta sorvolando il torrente. Nelle ricerche è coinvolto anche l’elicottero dei vigili del fuoco Drag 147, arrivato da Bologna: il mezzo è dotato di termo scanner per individuare il disperso.

Situazione critica in tutta la provincia di Parma

L’area maggiormente colpita dalle incessanti precipitazioni è la Val Baganza, dove si registrano vasti allagamenti nei comuni di Calestano e Berceto con diverse frazioni rimaste isolate per le strade allagate, ma anche per alcuni smottamenti.

Allerta anche nel comune di Corniglio con diverse frane che si sono riattivate nelle ultime ore. Difficoltosa anche la situazione in Val Taro, dove si stanno verificando le condizioni del ponte di Ozzanello nel comune di Terenzo, danneggiato dall’ondata d’acqua. Alla fine il ponte ha ceduto, con immagini impressionanti:

Sotto controllo anche il torrente Parma che ha già iniziato a lambire le arcate del ponte della provinciale Pedemontana in località Mamiano.

“Le intense piogge in corso sulla fascia appenninica stanno determinando piene significative su vari corsi d’acqua provinciali. In particolare il torrente Baganza e il torrente Parma presentano livelli particolarmente elevati”. Questa l’allerta lanciata dal sindaco di Parma, Michele Guerra, in un messaggio attraverso il sistema AlertSystem. “La situazione è in costante monitoraggio da parte degli Enti preposti”, ha infine aggiunto.

Esondato anche il torrente Nure

Viste le incessanti piogge, il torrente Nure si è alzato di parecchio, straripando in alcuni punti a Farini e a Mareto.

Anche nella zona di Ferriere si sono verificati degli allagamenti e piccole frane a causa dell’acqua che scende verso valle attraverso i boschi. Tutta la situazione è costantemente monitorata dalla prefettura attraverso gli enti locali e i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Al momento non si registrano danni di grande entità o feriti.

