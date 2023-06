Cannabis light, il governo ci ripensa: il dietrofront di Giorgia Meloni

Il governo Meloni decide la stretta sulla cannabis light. Anzi no. Succede tutto in poche ore. Palazzo Chigi ha infatti deciso di ritirare l’emendamento alla delega fiscale, depositato ieri in commissione Finanze alla Camera, che introduceva una serie di regole più restrittive per la commercializzazione e la vendita della cosiddetta erba legale. Un dietrofront che giunge dopo una note di discussioni all’interno della maggioranza di centrodestra.

Leggi anche: Joe Bastianich cucina pure la cannabis: “Eccellenza del made in Italy”

Cannabis light: il dietrofront del governo Meloni

Alla fine il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di mettere da parte la nuova norma contro la cannabis light. Ma, secondo quanto apprende il quotidiano Repubblica, la stessa proposta verrà inserita nuovamente all’interno di un altro provvedimento. L’intenzione del governo resta comunque quella di regolamentare un settore al momento considerato troppo ‘selvaggio’.

Ad indurre il governo Meloni a questo passo indietro è il fatto che le nuove regole sulla cannabis light avrebbero potuto essere dichiarate incompatibili rispetto al contenuto della delega fiscale, che si occupa appunto di riforma del fisco. Invece nella proposta dell’esecutivo non si prevede soltanto un intervento in ambito fiscale, prevedendo una tassazione come quella applicata sulle sigarette. Ma anche una serie di divieti, a partire da quello della vendita ai minorenni.