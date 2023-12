Mattia Miano è morto per un malore improvviso a 25 anni. La tragedia è avvenuta ieri notte, 12 dicembre, quando era solo in casa. Di mestiere era un geometra di Ciconicco di Fagagna, in provincia di Udine, ma era noto anche come capitano del san Daniele Calcio. La notizia ha sconvolto la città: Mattia era molto amato, sia per la sua professionalità che per la sua passione per il calcio. Il San Daniele di cui era capitano gioca in Prima Categoria. I suoi compagni lo ricordano come un leader appassionato e determinato e lo hanno salutato con commozione sui social.

Il corpo di Mattia ritrovato dal padre e da un collega

Un collega, preoccupato perché il geometra non si era presentato a un appuntamento di lavoro in un cantiere, ha chiamato il padre e insieme sono andati a cercarlo. Una volta arrivati nella casa del giovane, i due hanno trovato il suo corpo riverso sul letto e immediatamente chiamato il numero unico di emergenza, ma ormai per Mattia non c’era più nulla da fare.