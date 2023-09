Ma chi è quel bambino tenuto in braccio da Carlo Calenda? Se lo sono chiesto in molti dopo aver visto un video postato dal leader di Azione sulla sua pagina Instagram. Nel video Calenda è impegnato in una riunione con i suoi parlamentari mercoledì mattina nella sede del suo partito. Il piccolo Ulysse, questo il nome del piccolo, è il figlio di Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione.

“Riunione dei parlamentari con ospite di livello. Benvenuto Ulysse”, scrive Carlo Calenda su Instagram a commento del video che lo immortala mentre tiene in braccio il piccolo Ulysse. Seduta al tavolo vicino a loro due c’è anche Maria Stella Gelmini. La Pastorella è tra i membri fondatori di Azione e, dopo l’elezione al consiglio comunale di Milano, è stata eletta alla Camera con Azione alle scorse elezioni Politiche. Durante il I congresso nazionale di Azione, nel febbraio 2022, è stata poi eletta vicepresidente.

