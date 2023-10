Carlos attacca il padre Fabrizio Corona sui social. Nina Moric è tornata su Instagram dopo una lunga assenza. La modella croata aveva recentemente pubblicato molte foto e messaggi relativi a suo figlio Carlos, sottolineando che è l’unico uomo della sua vita. Nel frattempo, Fabrizio Corona, al centro dell’attenzione mediatica in questi giorni, durante un’intervista a Belve aveva insinuato che i rapporti tra madre e figlio fossero seriamente compromessi. Di conseguenza, i due hanno scelto di smentire queste voci e di condividere storie insieme.

Il figlio Carlos attacca il padre Fabrizio Corona sui social

Ecco perché il figlio Carlos attacca il padre Fabrizio Corona sui social. Nina Moric e Carlos Corona sono apparsi insieme nelle storie di Nina. E Carlos dice “Io non ho problemi con il popolo di Instagram”, mentre Moric aggiunge con un sorriso: “Hai sempre avuto problemi con il popolo di Instagram, pazzo”. Carlos continua: “Erano loro che avevano problemi con me, mi accusavano di scrivere discorsi preparati. Non sono io ad avere problemi con voi, ma voi con me, questa è la verità. Non sto facendo una sfuriata, il popolo di Instagram era davvero ostile, con torce e forconi, sembrava che dovessi finire sul rogo, capovolto come Mussolini, cose da un altro mondo, sto scherzando, ma dobbiamo trovare un compromesso.” Infine, fanno riferimento a Fabrizio Corona dicendo: “Bravo amore, cosa vuoi da me, è la risposta migliore che puoi dare, perché gli altri parlano senza senso.”

“Chi ha parlato aveva interesse a comparire in tv”

Carlos interviene senza filtri e spiega: “Chi ha parlato aveva interesse a comparire in TV e a essere pagato per dire cose che avrebbero gratificato il proprio ego. Vorrei esprimere le cose come le vedo io. Il problema è che la gente, anche a causa mia, ha un’idea distorta della situazione. Quello che dicono sulla scomparsa di mia madre non è vero, non c’è nessuna guerra in corso, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato solo molto chiacchiericcio. Posso vedere mio padre e mia madre quando voglio, siamo persone civili.“