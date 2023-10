Fabrizio Corona furioso sbotta con la conduttrice: “Vergognati, sei un’incapace. Ma che domande fai?” Media e TV

Da quando Fabrizio Corona ha anticipato la notizia bomba di alcuni giocatori italiani coinvolti nel calcioscommesse, tutti gli organi di informazione hanno cominciato a fare a gara per aggiudicarsi un’intervista con l’ex paparazzo. E lui naturalmente non delude le aspettative. Succede anche a Radio Radio dove, incalzato dalle domande della conduttrice Valeria Botti sui nomi di presunti calciatori gay, Corona non si contiene e sbotta offendendola pesantemente. Il video della scena diventa subito virale sui social.

Calciatori gay? Fabrizio Corona furioso con la conduttrice di Radio Radio "Senti Fabrizio, ho letto una tua dichiarazione su un altro filone che riguarda un altro tema del mondo del calcio. – la giornalista di Radio Radio Valeria Botti si rivolge così al suo ospite Fabrizio Corona – Ho letto che avresti intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessuali. In questo caso però non c'è nessun reato ovviamente. Ti volevo chiedere se sia vero e perché?".

SIPARO pic.twitter.com/wSs6GxuF3o — Oliver Roundstone (@OliverRoundsto3) October 13, 2023 “Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? – la reazione furiosa di Fabrizio Corona è inaspettata – Ma vergognati, fai gossip davanti a un’inchiesta del genere? Quali diritti e diritti? Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento, che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che può mandare le squadre in serie B, che elimina metà della squadra della Nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace. Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare”.

Un attacco violentissimo a cui la giornalista di Radio Radio replica a stretto giro di posta dal sito Fanpage. “Ritengo di dover precisare un elemento importante. – spiega Valeria Botti – Non sono stata affatto vittima degli sproloqui di Fabrizio Corona. Oggetto, sì, vittima no. Perché non ne ho subito gli insulti ma ho risposto come dovuto. Chi era in studio non mi ha difesa (come avete sottolineato) perché sono perfettamente in grado di farlo da sola. Questa retorica del ‘salvare la donzella in difficoltà’ deve finire. I colleghi e il direttore non sono intervenuti proprio per quel rispetto che dite sia mancato. Tengo molto a questo aspetto e vi pregherei di pubblicare la mia precisazione”, conclude.

