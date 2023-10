Barbara D’Urso e il suo futuro lavorativo. Il settimanale “Chi” dedica la copertina alla conduttrice Barbara D’Urso mentre passeggia con la sua nipotina. Il titolo è: “Barbara D’Urso, la nonna col cuore. Il futuro? Riserva qualcosa“. Dopo aver trascorso un mese a Londra e una settimana a Parigi, Carmelita è tornata a Milano, dove si fa fotografare in compagnia della sua amata “creaturella”. Le foto piacciono così tanto al direttore Alfonso Signorini, da conquistarsi la copertina. Nell’articolo dedicato alla popolare conduttrice, la giornalista Azzurra Della Penna fa alcune supposizioni e riporta alcune voci su ciò che Barbara D’Urso potrebbe fare una volta concluso il suo contratto con Mediaset, non senza un momento di forte commozione, lo scorso luglio. (continua dopo la foto).

Barbara D’Urso con la sua nipotina sulla copertina di Chi

“Carmelita”, Barbara D’Urso e il suo futuro lavorativo

L’intervista su Chi a Barbara D’Urso e il suo futuro lavorativo. L’ex volto di Mediaset avrà la libertà di scegliere il suo cammino a partire da gennaio 2024. Secondo quanto riportato da Chi, una possibile destinazione potrebbe essere Discovery, poiché Laura Carafoli, responsabile della programmazione del gruppo, ha sempre mostrato stima nei confronti di Barbara. Inoltre, si ipotizza una sua partecipazione a “Domenica In,” dato che Mara Venier ha dichiarato di essere felice di ospitarla. C‘è anche chi la vorrebbe come “ballerina per una notte” a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci.

L’ex showgirl e signora della domenica sta vivendo un momento inedito nella sua vita, che condivide sui social, mostrando la sua dedizione alla sua nipotina con momenti di pappa e giochi. Nel frattempo, mentre aspetta la fine del suo contratto, la conduttrice approfitta del tempo libero per stare con i suoi figli, nuore, amici e partecipare a qualche evento. (continua dopo la foto)

Barbara D’Urso ai tempi di Mediaset

“Ora tutti le vogliono bene”

Nonostante la sua improvvisa separazione da Mediaset abbia suscitato amarezza, Barbara D’Urso sta ricevendo elogi da coloro che in passato la criticavano. Simona Izzo ha sottolineato questo cambiamento durante una puntata de “La Vita in Diretta,” conducendo da Alberto Matano, che era in competizione con Carmelita fino a giugno al timone di “Pomeriggio 5.” Izzo ha notato che ora sui social di Barbara non ci sono più critiche, ma solo commenti positivi e affettuosi. Questo potrebbe indicare un rinnovato affetto per la presentatrice, che potrebbe presto capitalizzare annunciando una nuova avventura televisiva.

