Fabrizio Corona torna in Rai dopo 11 anni e lo fa nella veste di ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata stagionale di Belve. Il programma va in onda su Rai2 nella serata di martedì 26 settembre. Corona ha appena finito di scontare la sua pena e decide quindi di aprirsi con la giornalista. A fare notizia è la sua scioccante rivelazione sul figlio Carlos malato per il quale dice di aver perso ogni speranza.

Leggi anche: Fabrizio Corona e quei documenti top secret su Messina Denaro

Fabrizio Corona a Belve: la rivelazione sul figlio

Fabrizio Corona decide di parlare per la prima volta in tv della malattia genetica di cui soffre il figlio Carlos. “Adesso sta male”, rivela alla conduttrice di Belve che gli chiede come riesca ad affrontare questa situazione. “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. – questa la replica di Corona – Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Il ragazzo è nato dalla relazione tra Corona e Nina Moric. “Non lo vede mai. – si lamenta poi Fabrizio Corona parlando della madre di suo figlio, l’ex modella Nina Moric – Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.