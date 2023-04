Fabrizio Corona non smette di stupire. Stavolta l’ex paparazzo fa un annuncio a sorpresa che lascia tutti a bocca aperta. Corona infatti ha deciso di scendere in campo in politica. Si presenterà infatti a Catania per un seggio al Consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Lipera, leader del Movimento popolare catanese. Quest’ultimo è il suo storico avvocato ed è noto anche per aver difeso l’ex dirigente del Sisde Bruno Contrada e Antonino Speziale, il tifoso catanese condannato per l’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti.

Fabrizio Corona candidato a Catania

“Lo faccio per servire la mia città. – Fabrizio Corona annuncia di essersi candidato a Catania di fronte ad una folla di giornalisti – “Il turismo non è sviluppato. Occorre fare qualcosa per la pulizia urbana. Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A. La politica ormai occupa posti per interesse”, questo il suo programma elettorale.

Poi, sollecitato dai cronisti, Fabrizio Corona attacca l’ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio, che bolla come “una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Ma tantissimi incapaci e inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo. Sono nato e cresciuto a Catania. – ci tiene poi a sottolineare – E Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia”.