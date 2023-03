Perizia psichiatrica per Corona, la madre: “È pazzo”

Richiesta la perizia psichiatrica per Fabrizio Corona e anche la madre dichiara: “Mio figlio è pazzo”. Il tribunale di Milano ha stabilito di eseguire l’esame per i fatti che risalgono al 2021. Il giudice di sorveglianza per i domiciliari, infatti, impose all’ex paparazzo di rientrare in carcere. Corona, allora, si tagliò le braccia per reazione e poi spaccò il vetro dell’ambulanza che lo stava trasportando. Si procurò lesioni gravi. Anche la madre, Gabriella Privitera, ha testimoniato, confermando i disturbi psichici del figlio.

>>>>>Fabrizio Corona torna su Instagram. Il figlio: “Ora fatti vostri”

Fabrizio Corona

Il tribunale dispone la perizia psichiatrica per Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, sta affrontando il processo per i fatti del 2021, in cui si è procurato lesioni rompendo il vetro di un’ambulanza e minacciando le forze dell’ordine e i sanitari. Secondo la sezione penale, il fotografo ha compiuto “gesti di autolesionismo e un successivo ricovero in psichiatria”, è doveroso che il Tribunale “nomini un perito per queste valutazioni psichiatriche con un quesito standard”. Già negli atti del Tribunale di Sorveglianza di Milano era stato evidenziato più volte come Corona soffra di una “patologia psichiatrica”.

La madre, Cristina Privitera, ha fornito una testimonianza drammatica in aula. “Ha avuto una crisi, ho pensato ‘finisce che muore‘, si dimenava, ha dato un pugno e ha rotto il vetro, è stato preso con la forza dai poliziotti anche con una mano alla gola. Ho provato una disperazione totale, dicevo agli agenti ‘lasciatelo è malato, più lo tenete più la sua rabbia sfocia in queste crisi da pazzo’, mio figlio ha problemi psichiatrici, lui è sempre aggressivo perché ha questa malattia, io più che amarlo che devo fare?. Ha tentato di farsi del male anche in ospedale, questa pagina degli ultimi anni della vita di Fabrizio è la più drammatica”.