Carlos Sainz abbandona il paddock e scatta l’allarme tra i tifosi della Ferrari a poche ore dal week end di gara sul circuito cittadino di Gedda, dove è in programma il secondo Gp della stagione di Formula 1, anche se la stessa scuderia di Maranello ha voluto tranquillizzare il suo ‘popolo’ sui propri profili social.

La Ferrari ha annunciato che Carlos Sainz non si è sentito bene, motivo per cui ha dovuto rinunciare alla conferenza stampa pre-evento, lasciando il suo posto al compagno di squadra Charles Leclerc e agli altri piloti presenti, tra cui George Russell, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda, e Valtteri Bottas.

“Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo un leggero malore”, ha comunicato la scuderia su Twitter, evidenziando preoccupazioni minori ma presenti per la salute del pilota.

Per Sainz problemi gastrointestinali

Nonostante questo contrattempo, sembra che i problemi di Sainz non siano gravi. La squadra ha indicato che si tratta di problemi gastrointestinali, senza ulteriori dettagli. Ciò lascia intendere che la sua partecipazione alle sessioni di prova libere di giovedì, essenziali per la preparazione al weekend di gara, non dovrebbe essere in dubbio.

Le FP1 sono programmate per le 14:30 e le FP2 per le 18:00, orari che precederanno le qualifiche di venerdì e la gara di sabato. Quest’ultima si svolgerà in questo giorno anziché di domenica, a causa dell’inizio del Ramadan il 10 marzo.