Carlo Angelotti, l’allenatore del Real Madrid ed ex tecnico di Milan, Juventus e Napoli accusato di evasione fiscale. La Procura di Madrid ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per frode fiscale per il popolare allenatore emiliano, secondo quanto si legge in un comunicato stampa delle autorità.

Leggi anche: Calcio, l’ex campione verso il carcere: condannato a 9 anni, reati gravissimi

Leggi anche: “Devo liberarmi di questo peso”. Fabio Fazio appare in video e denuncia tutto alla polizia

La presunta evasione per un milione di euro

Secondo la ‘Fiscalia’ Ancelotti avrebbe evaso circa un milione di euro, dai proventi per i diritti di immagine, nel periodo 2014-2015, all’epoca della prima esperienza da tecnico delle merengues. I pubblici ministeri spagnoli, riporta il Sole 24 Ore, hanno accusato l’allenatore del Real Madrid di presunta frode fiscale, sostenendo che avrebbe utilizzato società di comodo per nascondere parte delle sue entrate durante il suo primo periodo al club dieci anni fa. La Procura sostiene che in quel periodo Ancelotti dichiarò solo i redditi percepiti dal Real Madrid e non dichiarò i redditi derivanti dai diritti d’immagine. Lo hanno accusato, scrive il quotidiano, di aver creato un sistema “confuso” di società di comodo per nascondere i suoi guadagni extra.

Questa sera Ancelotti è impegnato negli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Lipsia, dopo l’1-0 dell’andata firmato Brahim Diaz.