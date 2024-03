Una brutta storia ha per protagonista Fabio Fazio: il conduttore di Che tempo che fa ha annunciato di voler presentare una denuncia alla polizia postale per quanto avvenuto in quest’ultimo periodo. Lo hanno informato di questa situazione a dir poco spiacevole e ha voluto girare un video, postato nelle sue Instagram stories, per mettere in guardia i suoi follower.

Leggi anche: Chiara Ferragni ospite di Fazio, scoppia la protesta: “Spettacolo indecente”

Se a livello lavorativo le cose vanno alla grande col successo sempre più clamoroso sul canale Nove, per quanto riguarda gli aspetti più prettamente privati, Fabio Fazio si è trovato di fronte a questo fatto molto negativo. La denuncia è quindi inevitabile, come confermato dal diretto interessato, che dovrebbe presentarla nella giornata di mercoledì 6 marzo.

Leggi anche: “Cinque anni di carcere”, la notizia shock per Carlo Ancelotti

Fabio Fazio, denuncia alla polizia postale: “Vittima di una truffa, cosa fanno”

Dunque, Fabio Fazio ha comunicato di essere vittima di una truffa. E ha quindi voluto fare questa denuncia, anche perché tanta gente potrebbe cadere nella trappola: “Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, probabilmente alterata dall’intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Ecco, sono tutte truffe, tutte bufale, tutte dei falsi”.

Poi Fazio ha aggiunto: “Entro domani (oggi, 6 marzo, ndr) presenterò denuncia alla polizia postale perché a questo punto stanno diventando davvero eccessivi. Non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi, che il sottoscritto vi proporrebbe perché non lo farò, non lo farei, non lo faccio. Sono tutti fake, statene alla larga, questo è quello che vi posso dire”.

Leggi anche: Fabio Fazio, Pier Silvio Berlusconi gli offre un posto a Mediaset: “Se vuoi siamo qui”