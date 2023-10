Case Green, rischio sanzioni per gli italiani: la direttiva Ue che fa paura

Un tema che continua a far discutere, quello della rivoluzione Green voluta dall’Europa e che prevede la necessità di adeguare la classe energetica degli edifici meno recenti. Con Bruxelles che, nonostante le tante discussioni in merito, sembra decisa a non demordere. Come raccontato dal Giornale, infatti, l’Ue ha deciso di difendere le proprie scelte adottando ulteriori provvedimenti, che potrebbero comportare sanzioni e penalità “proporzionate, effettive e dissuasive” per chi non si adeguerà alle nuove regole. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel testo della direttiva per le case green approvato a marzo dal Parlamento, era sparito ogni riferimento alle sanzioni. Che però, in sostanza, sono uscite dalla porta per rientrare dalla finestra: nella bozza da esaminare al negoziato del 12 ottobre, l’articolo 31 (quello sulle multe) è stato improvvisamente reinserito da Commissione e Consiglio Ue. (Continua a leggere dopo la foto)