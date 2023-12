Si è verificato un fatto gravissimo all’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta. Secondo quanto riportano fonti locali, una ragazza di 17 anni ha accoltellato una sua compagna di classe 18enne durante una lezione serale. La giovane vittima si trova adesso ricoverata in prognosi riservata preso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano del capoluogo casertano. L’autrice dell’aggressione a mano armata è stata invece arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

I precedenti tra le due ragazze

Allertati dal personale scolastico, i carabinieri della compagnia di Caserta sono giunti sul posto in pochi minuti, insieme ai medici del 118. Da quanto emerge, mentre la lezione era in corso di svolgimento, la 17enne avrebbe cominciato ad inveire contro la compagna di classe e, dopo aver estratto un coltellino dalla tasca, l’avrebbe colpita più volte alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola.

A quel punto un loro compagno sarebbe intervenuto per cercare di separarle. Pare che le due ragazze già in passato avessero litigato tra loro in più di una occasione. Ora sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Napoli.

